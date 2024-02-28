Врачи назвали три ранних симптома поражения сосудов, которые уносят годы жизни
Контролировать уровень холестерина в крови важно, так как он может провоцировать атеросклероз. Опасный недуг не ограничивается сосудами одного органа - заболевание поражает весь организм целиком. Кардиолог, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова и кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук Инна Жевагина объяснили, как распознать атеросклероз.
Обратить особое внимание нужно на три симптома.
Как пишет "Доктор Питер", ссылаясь на специалистов, если бляшки поражают сосуды сердца, пациент чувствует давящую боль в груди. Кто-то отмечает появление ощущения нехватки воздуха.
Кроме того, пациент жалуется на нарушение внимания, памяти и зрения, наблюдается шаткость походки, если очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга. Если происходит закупорка сосудов, то это уже приводит к инсульту.
Когда бляшки образуются в сосудах ног, человек отмечает некий дискомфорт при ходьбе. Многие говорят о первом признаке - боли в икроножных мышцах, которая появляется через 500 метров. Однако затем расстояние сокращается. В результате пациент и вовсе вынужден делать длительные остановки - боль не проходит по 10-15 минут. Самое опасное последствие закупорки сосудов нижних конечностей - гангрена.
С тем, лечится ли атеросклероз, связан распространенный миф - будто бы атеросклеротические бляшки способны рассасываться. Помогают нормализовать уровень холестерина и минимизировать опасные осложнения статины, которые может назначить только врач. Также лечение производится с помощью операций. А именно - шунтирования и эндоваскулярных (внутрисосудистых) методик лечения.
Чтобы в будущем не страдать от холестериновых бляшек, специалисты посоветовали уже сейчас контролировать уровень сахара в крови, давление, меньше есть сладкого, вредных жиров, больше времени уделять умеренным физическим нагрузкам, отказаться от вредных привычек.