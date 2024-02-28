Три ранних симптома поражения сосудов

Контролировать уровень холестерина в крови важно, так как он может провоцировать атеросклероз. Опасный недуг не ограничивается сосудами одного органа - заболевание поражает весь организм целиком. Кардиолог, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова и кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук Инна Жевагина объяснили, как распознать атеросклероз.

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Обратить особое внимание нужно на три симптома.

Как пишет "Доктор Питер", ссылаясь на специалистов, если бляшки поражают сосуды сердца, пациент чувствует давящую боль в груди. Кто-то отмечает появление ощущения нехватки воздуха.

Кроме того, пациент жалуется на нарушение внимания, памяти и зрения, наблюдается шаткость походки, если очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга. Если происходит закупорка сосудов, то это уже приводит к инсульту.

Когда бляшки образуются в сосудах ног, человек отмечает некий дискомфорт при ходьбе. Многие говорят о первом признаке - боли в икроножных мышцах, которая появляется через 500 метров. Однако затем расстояние сокращается. В результате пациент и вовсе вынужден делать длительные остановки - боль не проходит по 10-15 минут. Самое опасное последствие закупорки сосудов нижних конечностей - гангрена.

С тем, лечится ли атеросклероз, связан распространенный миф - будто бы атеросклеротические бляшки способны рассасываться. Помогают нормализовать уровень холестерина и минимизировать опасные осложнения статины, которые может назначить только врач. Также лечение производится с помощью операций. А именно - шунтирования и эндоваскулярных (внутрисосудистых) методик лечения.