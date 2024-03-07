Врач рассказала о вирусе, который вызывает бесплодие у мужчин. Защита проста

Чаще об этом вирусе говорят применительно к женщинам — для них он опасен тем, что способен спровоцировать рак шейки матки. При этом онкозаболевание может развиться и у мужчин. Чем ещё им грозит вирус папилломы человека (ВПЧ), Lenta.ru рассказала онколог-гинеколог клиники «Евроонко» Екатерина Тимофеева.

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ВПЧ у мужчин: чем опасен

Меняет pH семенной жидкости;

Снижает качество семени и его функциональную активность;

Приводит к идиопатическому бесплодию (когда невозможно найти причину, почему не получается зачать ребёнка);

Грозит онкозаболеваниями: рак полового члена, ротоглотки, плоскоклеточный рак головы и шеи.

Как защититься от ВПЧ

По словам врача, наиболее эффективна против папилломавируса вакцинация. Делать прививку нужно до начала половой жизни — всем: и девочкам, и мальчикам.

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Что такое ВПЧ и откуда он берётся

Вирусы папилломы человека — это общее название группы вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Всего существует около 190 типов ВПЧ.

Часть их передаётся половым путём — и такие наиболее опасны. Чем больше половых партнёров, тем выше риск заразиться. Но он не исчезает, даже если отношения годами с одним и тем же человеком.

Другие типы ВПЧ можно подхватить при тесном контакте и даже рукопожатии. Итогом будет появление папиллом, кондилом и прочих бородавок. Рак они вызывают очень редко, но всё же такая вероятность не исключена, предупредила акушер-гинеколог Анна Добычина.