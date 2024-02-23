Хорошее самочувствие мужчины — дело наживное. Соблюдая рекомендации врачей, можно жить не просто долго, но и полноценно. Эксперты назвали пять столпов мужского здоровья. О чем важно помнить в любом возрасте?

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Основа основ — общее физическое здоровье. Ведь если у вас ожирение, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, «быть мужчиной» довольно проблематично.

— Вывод первый: следите за состоянием организма. Заболели — не занимайтесь самолечением, тут же идите в поликлинику, — советует терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Ваша задача — не допустить появления тяжелых хронических заболеваний. Ведь они подрывают и мужское здоровье тоже. После инсульта вести активную половую жизнь довольно проблематично.

Посещаем уролога

Второй столп мужского здоровья — регулярная половая жизнь.

— Регулярная — не значит беспорядочная. Бич современных мужчин — инфекции, передающиеся половым путем, — отметил андролог-уролог Чингиз Нугманов.

Как пояснил эксперт, из большого числа факторов, которые влияют на потенцию, урологические заболевания относятся к лидерам. Особенно у мужчин старше среднего возраста. Главными врагами потенции в этом плане считаются аденома простаты и простатит.

— Большинство приводящих к простатиту инфекций — хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз — долгое время не дают острых симптомов, — пояснил Чингиз Аскарович. — Заболевание практически сразу переходит в хроническую стадию. Но наступает момент, когда болезнь дает о себе знать болями, проблемами с мочеиспусканием.

Эксперт констатирует: ни аденома простаты, ни простатит не проходят сами собой, как насморк. Вернуть мужское сексуальное здоровье без помощи врача при их наличии невозможно.

Вывод один: ведя половую жизнь, пользуйтесь механическими средствами контрацепции, чтобы уберечься от инфекций. А еще — регулярно посещайте уролога и сдавайте анализы.

Тестостерон — основа основ

Чтобы всегда быть на высоте, мужчине необходимо иметь правильный гормональный фон. А именно — высокое содержание тестостерона. Как его добиться?

— Лучший способ — силовые физические упражнения, — пояснил член Международной ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер Руслан Халилов. — Я не призываю всех тягать штангу, но подтягивания на турнике, отжимания, упражнения с гантелями трижды в неделю гарантированно увеличивают уровень тестостерона. Благодаря этому гормону мужчина становится более бодрым, активным, он интересуется женщинами, и женщины интересуются им. У всех мужчин, сделавших карьеру, уровень тестостерона, как правило, очень высокий. Это гормон активности, предприимчивости, он буквально пробуждает в мужчине лидерские качества. А женщинам нравятся лидеры.

Питаемся правильно

Для поддержания мужского здоровья очень важно правильно питаться.

— Упор нужно делать на продукты, содержащие животный белок, — рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — Нежирное мясо, кисломолочные продукты, куриные яйца нужно есть каждый день. Также я советую рыбу и морепродукты, овощи и фрукты. А вот мучное, сладкое, жирное нужно употреблять по минимуму, если хотите сохранить здоровье. Дело в том, что эти продукты способствуют увеличению веса, а также возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Все три фактора на мужском здоровье сказываются крайне негативно. И, напротив, животный белок способствует набору мышечной массы, если вы выполняете силовые физические упражнения.

Как пояснила эксперт, на каждый килограмм веса нужно ежедневно употреблять минимум полтора грамма белка — животного и растительного. А лучше — два грамма.

— Дело в том, что мужчина в возрасте за 50, а иногда и раньше начинает терять мышечную массу. Примерно по одному проценту в год. Допускать этого нежелательно, в том числе и по соображениям сохранения здоровья. Поэтому — побольше животного белка и физической активности, — пояснила Анна Кудрявцева.

Меняем образ жизни

Чингиз Нугманов считает, что для сохранения мужского здоровья нужно пересмотреть свой образ жизни.

— Во-первых, бросьте курить. Токсичные вещества, которые вы вдыхаете с сигаретным дымом, разрушают сосуды. А именно они крайне важны для мужского здоровья, — пояснил врач.

Второй совет — ограничьте алкоголь. Он также бьет по сосудам. Плюс нарушает работу печени, которая «в отместку» превращает мужской половой гормон в женский.

— Как выглядят мужчины с пониженным тестостероном и повышенным эстрогеном, вы наверняка видели: грудь, которой могут позавидовать женщины, жировые отложения на талии, бедрах, выпадение волос в нетипичных для мужского тела зонах, — пояснил Чингиз Аскарович. — С либидо и потенцией тоже возникают сложности.

Третий совет: сдавайте анализы и проходите профилактические осмотры у уролога-андролога минимум раз в год.

Доктор также дал советы на каждый день.

— Не скрещивайте ноги, особенно когда сидите. В этой позе вены в паху пережимаются, нарушается кровообращение в репродуктивных органах. Такая привычка может привести к воспалению сосудов и образованию тромбов, — пояснил врач.

Любите велопрогулки, но используйте только широкое седло. Узкие седла при длительном сидении небезопасны для мужского здоровья. Они сдавливают сосуды в области паха и нервные окончания, отвечающие за чувствительность половых органов.

— Сделайте половую жизнь регулярной. Это крайне важно для сохранения высокой потенции, — пояснил Чингиз Аскарович. — Если вы почувствовали снижение полового влечения и считаете, что в вашем возрасте слишком рано сдавать позиции, проконсультируйтесь с врачом.

По словам эксперта, на основании анализов крови уролог поймет, в чем проблема, и назначит соответствующее лечение.

Вывод из сказанного доктором прост: ваше здоровье целиком в ваших руках. А точнее — в ваших повседневных привычках и образе жизни.

Правильное поведение — спорт, здоровое питание, отсутствие вредных привычек — позволяет оставаться мужчиной долгие годы.

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