Люди массово заболевают опасным менингитом. Охватит ли мир смертельная эпидемия?

Вспышки грибкового менингита — болезни с загадочным и пугающим названием — случаются в мире все чаще. Например, недавно в США сразу 24 человека заболели менингитом, вызванным грибком Fusarium solani, выжить смогла лишь половина заболевших. Что спровоцировало необычную вспышку, чем опасна эта болезнь и стоит ли миру опасаться эпидемии грибкового менингита — в материале «Ленты.ру».

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Трагические последствия пластической операции

В марте 2023 года 27-летняя Алондра Ламос из штата Аризона в США пересекла границу с Мексикой и приехала в небольшой приграничный город Матаморос. В местной клинике ее уже ожидали хирург и бригада врачей, с которыми она заранее договорилась о пластической операции для коррекции фигуры.

Мать двоих детей вспоминает, что 13 марта ей сначала удалили избыточный жир с талии, а затем сделали подтяжку ягодиц. По ее словам, в Америке за те же процедуры она заплатила бы десять тысяч долларов, а в Мексике операция обошлась всего в три тысячи. Уже на следующий день Ламос, абсолютно довольная полученным результатом, вернулась домой в Аризону. Однако через две недели ей внезапно стало плохо.

«31 марта я впервые ощутила такую боль, какой никогда раньше в жизни не чувствовала. Мне казалось, что меня парализовало: боль начиналась в шее и проходила через весь позвоночник», - вспоминает Алондра Ламос, пациентка с грибковым менингитом.

Ламос рассказала, что приступ внезапной боли вскоре прошел, но через некоторое время повторился. К тому же, по ее словам, она стала замечать новые симптомы: у нее чаще болела голова и спина, повышалась температура, она ощущала постоянную слабость и вялость. Однако Алондра надеялась, что недомогание пройдет, и не обращалась в больницу.

Лишь спустя месяц, 5 мая, она осознала, что серьезно больна, и пришла на прием к врачу. По словам Ламос, в тот день медики не заметили ничего подозрительного: ее осмотрели, взяли анализы и отправили домой, успокоив, что имеющиеся симптомы не связаны с перенесенной пластической операцией. Спустя два дня Ламос госпитализировали с диагнозом «грибковый менингит».

Грибки в морфине

К моменту госпитализации Ламос случаи грибкового менингита стали фиксироваться и в других городах Америки, в основном в приграничном штате Техас. Во всех случаях пациенты ранее были клиентами двух медицинских организаций в Мексике: хирургического центра Ривер-Сайд и клиники К-3. Ламос вспоминает, что некоторых пациентов знала лично, с другими познакомилась позже через социальные сети. Настоящий ужас, говорит Алондра, она испытала, когда через несколько дней после госпитализации узнала, что скончалась ее знакомая, с которой они делали операцию в один день. Менингит унес жизни 12 человек из 24, оказавшихся в больнице.

Эпидемиолог из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Даллас Смит, расследовавший причины произошедшего, считает, что патогенные грибы находились в морфине, который вводили пациентам во время эпидуральной анестезии. По мнению Смита, в пользу этой теории говорит то, что все случаи были спровоцированы одним видом грибов — fusarium solani. Кроме того, в обеих клиниках, где произошло заражение, работал один анестезиолог.

«Из-за нехватки лекарств морфин в Мексике трудно достать, поэтому анестезиолог, который перемещался между двумя клиниками, вероятно, купил лекарство на черном рынке», — предположил Смит.

Директор отдела инфекционных заболеваний в UTHealth Houston Луис Остроски рассказал, что патогены, оказавшись в спинном мозге пациентов, начали атаковать сосуды, в том числе расположенные в стволе головного мозга. По его словам, грибы буквально разъедали кровеносные сосуды, вызывая инсульты, тромбообразование и повышение внутричерепного давления.

Почему грибы атакуют?

Грибы рода Fusarium solani, которые вызвали вспышку менингита в США, обычно безвредны для человека. Они часто встречаются в почве и в основном доставляют неприятности фермерам, так как поражают корни растений. По словам Остроски, смертоносным их сделал способ заражения — введение патогена в область между позвоночником и внешней оболочкой спинного мозга.

Однако существуют и другие представители царства грибов, которые способны сами, без дополнительного вмешательства атаковать нервную систему человека, внутренние органы и даже мозг.

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог клиники Medical On Group в городе Балашиха Анастасия Тимощенко рассказала, что наиболее частыми возбудителями грибковых менингитов являются Cryptococcus neoformans, грибы рода Candida и Coccidioides immitis.

Тимощенко указала, что грибы рода Candida считаются условно-патогенными. Они могут присутствовать на коже и слизистых оболочках постоянно, но иммунная система сдерживает их распространение. Если же общий или местный иммунитет ослаблен, то грибы начинают развиваться и провоцировать воспалительные процессы, говорит Тимощенко.

Еще один тип смертельно опасных грибов — криптококки. По словам врача, они считаются самой частой причиной хронического менингита у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

«В группе риска по заболеванию грибковым менингитом находятся люди с нарушениями иммунной системы, принимающие препараты, подавляющие иммунный ответ, и онкологические пациенты, получающие химиотерапевтическое лечение», пояснила Анастасия Тимощенко, терапевт, гастроэнтеролог.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева уточнила, что грибковым инфекциям в первую очередь подвержены люди с ослабленным иммунитетом, однако бывают и случаи первичного микоза — когда грибы атакуют людей с нормальным иммунитетом. В этом случае чаще всего поражаются кожа, ногти или слизистые оболочки рта и влагалища, говорит врач. Кроме того, если вдыхать споры грибов, то они могут попасть в легкие и вызвать у здорового человека пневмонию.

«При поражении легких симптомы либо отсутствуют, либо возникают кашель с кровью, жар, озноб, боль в груди, затруднение дыхания, сильная потливость», - объяснила Анастасия Агаева, врач-терапевт.

Как распознать грибковый менингит?

Случаи грибкового менингита встречаются редко. Еще реже им болеют молодые и здоровые люди, поэтому когда в американские больницы начали поступать пациенты с жалобами на приступы мигрени, сильные боли в шее и спине, многие врачи приняли эти симптомы за последствия эпидуральной анестезии и не придали им значения. Некоторые пострадавшие вообще не обращались за медицинской помощью, так как у них не было страховки, а оплачивать полную стоимость лечения они не могли.

Таким образом, большинство пациентов начали лечиться в среднем через месяц после появления первых симптомов, пишет Даллас Смит в своем отчете.

Однако ни врачей, ни самих пациентов нельзя обвинить в поздней диагностике заболевания, так как его чрезвычайно трудно обнаружить.

«Коварство грибкового менингита заключается в вялом течении болезни. Затяжные эпизоды рецидивов сменяются такими же продолжительными эпизодами ремиссии», — объяснила Анастасия Тимощенко.

Анастасия Агаева добавила, что примерно у трети пациентов признаков менингеального раздражения мозговых оболочек вообще нет.

«Заболевание имеет тенденцию развиваться незаметно, часто с инфекцией в основании мозга. При этом могут быть затронуты кровеносные сосуды. В начале появляется головная боль, затем следует изменение сознания, может быть тошнота, рвота и лихорадка», — рассказаа Анастасия Агаева, терапевт.

Не менее трудной для врачей задачей было определить, какой именно вид грибов вызвал инфекцию. Обычно у пациентов для диагностики берут спинномозговую жидкость, однако из нее не всегда получается вырастить колонию грибов и точно определить патоген. Так, во время последней вспышки установить причину удалось только после вскрытия и исследования мозга скончавшейся пациентки.

Могут ли грибы вызвать эпидемию?

Грибковым инфекциям некомфортно в теле человека, так как люди для них слишком горячие. Как правило, попадая в организм, грибы погибают или начинают распространяться там, где температура тела ниже — например, на ногтях. В 2009 году появилась теория, что вскоре ситуация может измениться и грибы станут для человека такой же угрозой, как вирусы или бактерии.

Поводом для опасений стало открытие японских медиков, которые обнаружили новый штамм давно известного дрожжевого гриба кандида — Candida auris. Этот патоген научился выживать при температуре до 42 градусов. Считается, что этот тип гриба эволюционировал и приспособился к более высоким температурам.

30-60 % случаев составляет смертность от Candida auris.

Инфекция, которую вызывал Candida auris, оказалась не только Индии, Южной Азии и в США, но вскоре этот тип гриба стали обнаруживать практически по всему миру. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что в 2021 году рост новых случаев составил 95 процентов по сравнению с предыдущим годом. Хотя в опубликованном отчете нет точных цифр, на сайте организации упоминается, что за весь 2020 год было зарегистрировано 757 случаев, а в 2022 году их стало в три раза больше — 2377.

Несмотря на пугающую статистику, Candida auris не угрожает здоровью большинства людей, так как единственное место, где им можно заразиться, — это больница.

Как правило, инфицирование происходит во время проведения реанимационных мероприятий либо в том случае, если пациент долго находится на аппаратах поддержания работы внутренних органов, например, на системе вентиляции легких. Считается, что грибковые споры попадают в организм через центральные венозные катетеры. В группе риска также находятся пациенты в тяжелом состоянии и те, кто получает парентеральное питание.

При этом для здоровых людей Candida auris является сравнительно безвредным обитателем микрофлоры. По словам эпидемиолога и инфекциониста Марка Догерти, родственники и медики, которые ухаживают за инфицированными пациентами, остаются здоровыми.

«Мы не видим, чтобы Candida auris вызывал инфекцию у обычного хозяина. Все пациенты — это люди, поступившие в больницу, или люди, которые находились в больнице в течение длительного периода времени, а также те, у кого есть раны, внутривенные катетеры или трубки в шее», — заявил британский специалист.

Хотя эпидемии грибковых инфекций пока не угрожают человечеству, в 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Candida auris в список наиболее опасных грибов на планете. Беспокойство организации вызывает то, что эффективных лекарств от этой смертельной инфекции очень мало. Многие известные противогрибковые препараты бесполезны, а разработка новых лекарств идет медленно и не всегда успешно.