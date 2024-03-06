Ковид окончательно приравняли к гриппу
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) в очередной раз обновили рекомендации по поведению для людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь пациентов с COVID-19 полностью приравняли к заболевшим гриппом.
Теперь после положительного ковидного теста CDC рекомендует соблюдать те же меры предосторожности, что и при гриппе, - отметила в своем Telegram-канале известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.
Как должен вести себя заболевший?
Вот так:
- оставаться дома до тех пор, пока не наступит день без лихорадки и улучшения симптомов.
- а после этого - пожалуйте на работу.
- по-прежнему на время болезни рекомендовано ношение маски и ограничение тесного контакта с другими людьми.
"Но это скорее пожелание, чем указание. Таким образом Центр по контролю и профилактике заболеваний уравнял ковид со всеми другими респираторными вирусами", - заключила профессор Баранова.