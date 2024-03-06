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Ковид окончательно приравняли к гриппу

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) в очередной раз обновили рекомендации по поведению для людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь пациентов с COVID-19 полностью приравняли к заболевшим гриппом.

Ковид окончательно приравняли к гриппу
© Российская Газета
Теперь после положительного ковидного теста CDC рекомендует соблюдать те же меры предосторожности, что и при гриппе, - отметила в своем Telegram-канале известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

Как должен вести себя заболевший?

Вот так:

  • оставаться дома до тех пор, пока не наступит день без лихорадки и улучшения симптомов.
  • а после этого - пожалуйте на работу.
  • по-прежнему на время болезни рекомендовано ношение маски и ограничение тесного контакта с другими людьми.
"Но это скорее пожелание, чем указание. Таким образом Центр по контролю и профилактике заболеваний уравнял ковид со всеми другими респираторными вирусами", - заключила профессор Баранова.
Болезни и лекарства
Анча Баранова
Джордж Мейсон