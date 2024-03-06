Качественный сон имеет решающее значение для нашего общего самочувствия, энергии и здоровья. Однако не все позы для сна одинаково полезны. Некоторые из них могут привести к болям в спине, затрудненному дыханию и другим проблемам со здоровьем.

Как рассказал врач Сергей Длин, сон на животе считается самой вредной позой для позвоночника и общего здоровья. Когда вы спите на животе, шея вынуждена сильно поворачиваться в сторону, что создает чрезмерную нагрузку на мышцы и суставы шеи. Такое положение может привести к болям в шее, плечах и пояснице. Кроме того, сон на животе затрудняет дыхание, так как грудная клетка частично сдавлена матрасом.

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Если вам все же удобнее спать на животе, постарайтесь использовать тонкую подушку или вообще обходиться без нее. Также можно подкладывать подушку под живот, чтобы немного разгрузить позвоночник.