Терапевт назвала симптом запущенной стадии рака желудка

Терапевт Чиркова назвала симптом запущенной стадии рака желудка
Также это может быть симптомом проблем с печенью, стресса, депрессии или токсикоза.
По словам врача-терапевта Ольги Чирковой, есть неочевидный симптом, который часто указывает на рак желудка. Это отвращение к мясу. Об этом она рассказала в разговоре с NEWS.ru.
Правда, отметила врач, также этот симптом может указывать на проблемы с печенью, стресс, депрессию или токсикоз.
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Растущая злокачественная опухоль может проявляться и болью в груди.
Для того, чтобы выяснить причину отвращения к мясу и изменения вкусовых предпочтений, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Чиркова.
Напомним, Международная организация по изучению рака относит красное мясо и мясную гастрономию к канцерогенам 1-го класса, провоцирующим рак кишечника, мочевого пузыря, репродуктивной системы, желудка.