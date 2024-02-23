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Онколог назвала ранние признаки агрессивного рака мочевого пузыря. Внимание на поясницу

С учётом того, как тяжело лечится рак — и то не до победного конца — стоит использовать все способы, чтобы распознать его как можно раньше. Поэтому когда появились явные симптомы, нужно срочно бежать к врачу, а не игнорировать их.

Онколог назвала ранние признаки агрессивного рака мочевого пузыря
© Секрет Фирмы

Специалист объяснил, как распознать первые признаки рака мочевого пузыря.

Как распознать рак мочевого пузыря

По словам онколога и онкохирурга Антона Иванова, рак чаще всего протекает бессимптомно, но намекать на него могут некоторые моменты. Например:

  • гематурия — кровь в моче, которая окрашивает её в красный, розовый или коричневый;
  • частое и болезненное мочеиспускание;
  • неконтролируемые позывы;
  • бледность кожи;
  • боль в пояснице из-за почечной недостаточности;
  • усталость и слабость.

У кого риск заболеть раком мочевого пузыря выше

Точные причины, почему развивается онкология в мочевом пузыре, врачи определить не могут, но есть ряд заболеваний, которые повышают риски. Среди них:

  • хронические заболевания мочеполовой системы (простатит, аденома, рак простаты, цистит, мочекаменная болезнь, стриктуры (сужение) уретры и другие);
  • паразитарные инфекции вроде шистосомоза;
  • влияние канцерогенов (фенолов, ароматических аминов, фталатов);
  • курение.

Диагностика рака мочевого пузыря

Если врач по симптомам видит, что вероятность онкологии высока, то он назначает:

  • лабораторный анализ мочи (поможет оценить степень гематурии);
  • цитологическое исследование осадка (поможет найти атипичные клетки и их строение);
  • посев мочи на инфекции.
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Антон Иванов
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