Онколог назвала ранние признаки агрессивного рака мочевого пузыря

С учётом того, как тяжело лечится рак — и то не до победного конца — стоит использовать все способы, чтобы распознать его как можно раньше. Поэтому когда появились явные симптомы, нужно срочно бежать к врачу, а не игнорировать их.

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Специалист объяснил, как распознать первые признаки рака мочевого пузыря.

Как распознать рак мочевого пузыря

По словам онколога и онкохирурга Антона Иванова, рак чаще всего протекает бессимптомно, но намекать на него могут некоторые моменты. Например:

гематурия — кровь в моче, которая окрашивает её в красный, розовый или коричневый;

частое и болезненное мочеиспускание;

неконтролируемые позывы;

бледность кожи;

боль в пояснице из-за почечной недостаточности;

усталость и слабость.

У кого риск заболеть раком мочевого пузыря выше

Точные причины, почему развивается онкология в мочевом пузыре, врачи определить не могут, но есть ряд заболеваний, которые повышают риски. Среди них:

хронические заболевания мочеполовой системы (простатит, аденома, рак простаты, цистит, мочекаменная болезнь, стриктуры (сужение) уретры и другие);

паразитарные инфекции вроде шистосомоза;

влияние канцерогенов (фенолов, ароматических аминов, фталатов);

курение.

Диагностика рака мочевого пузыря

Если врач по симптомам видит, что вероятность онкологии высока, то он назначает: