Онколог назвала ранние признаки агрессивного рака мочевого пузыря. Внимание на поясницу
С учётом того, как тяжело лечится рак — и то не до победного конца — стоит использовать все способы, чтобы распознать его как можно раньше. Поэтому когда появились явные симптомы, нужно срочно бежать к врачу, а не игнорировать их.
Специалист объяснил, как распознать первые признаки рака мочевого пузыря.
Как распознать рак мочевого пузыря
По словам онколога и онкохирурга Антона Иванова, рак чаще всего протекает бессимптомно, но намекать на него могут некоторые моменты. Например:
- гематурия — кровь в моче, которая окрашивает её в красный, розовый или коричневый;
- частое и болезненное мочеиспускание;
- неконтролируемые позывы;
- бледность кожи;
- боль в пояснице из-за почечной недостаточности;
- усталость и слабость.
У кого риск заболеть раком мочевого пузыря выше
Точные причины, почему развивается онкология в мочевом пузыре, врачи определить не могут, но есть ряд заболеваний, которые повышают риски. Среди них:
- хронические заболевания мочеполовой системы (простатит, аденома, рак простаты, цистит, мочекаменная болезнь, стриктуры (сужение) уретры и другие);
- паразитарные инфекции вроде шистосомоза;
- влияние канцерогенов (фенолов, ароматических аминов, фталатов);
- курение.
Диагностика рака мочевого пузыря
Если врач по симптомам видит, что вероятность онкологии высока, то он назначает:
- лабораторный анализ мочи (поможет оценить степень гематурии);
- цитологическое исследование осадка (поможет найти атипичные клетки и их строение);
- посев мочи на инфекции.
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