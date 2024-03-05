Врач назвала неочевидную причину миомы матки

Миома матки – одно из самых распространённых женских заболеваний. Известно, что она развивается на фоне гормонального дисбаланса, и лечится часто с помощью гормональных препаратов или хирургическим путём.

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Однако, на развитие патологии влияют и другие факторы – в частности, проблемы с желчевыводящей системой: в этом случае улучшить состояние можно, изменив рацион питания и наладив нормальный желчеотток.

Тело всегда сигнализирует нам о сбоях в работе организма: но иногда эти сигналы могут быть не слишком очевидными. Рассказывая о диагностическом векторе работы Школы нутрициологии, Елена Колотилкина, врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог, руководитель Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью в городе Новосибирске, привела пример.

Миома матки – частая проблема, с которой сегодня сталкиваются как взрослые женщины, так и молодые. Заболевание возникает не только по вине того, что нарушается гормональный фон, но и из-за нарушения детоксикации метаболитов эстрогенов в организме, которое происходит из-за проблем с желчеоттоком.

Часто у женщин с миомой наблюдаются сопутствующие патологии: камни, полипы, взвеси в желчном пузыре. Нарушение желчеоттока может проявляться тяжестью после еды в правом подреберье при употреблении жирной пищи. Чтобы дискомфорта не возникало, люди, как правило, отказываются от таких блюд, желчь начинает плохо отделяться – и получается порочный круг.