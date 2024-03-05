«Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, и у больного могут быть другие аутоиммунные заболевания, такие как синдром Шегрена, который также приводит к сухости глаз. Кроме того, структуры глаза, включая склеру и роговицу, содержат белки, аналогичные белкам суставов, например коллаген. Это сходство, возможно, помогает объяснить воспалительные физиологические изменения как в глазах, так и в суставах»