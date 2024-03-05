Признаки артрита можно распознать по изменениям в глазах — на что обратить внимание
Артрит представляет собой воспалительное заболевание суставов. В зависимости от типа болезнь может вызывать такие проблемы, как боль, отёчность и затруднения при движении. Оптометрист Франческа Маркетти назвала симптом артрита, который можно заметить в глазах.
Речь идёт о сухости глаз. Ревматоидный артрит может вызвать нарушения в работе слёзных желёз, что значительно снижает выработку жидкости.
«Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, и у больного могут быть другие аутоиммунные заболевания, такие как синдром Шегрена, который также приводит к сухости глаз. Кроме того, структуры глаза, включая склеру и роговицу, содержат белки, аналогичные белкам суставов, например коллаген. Это сходство, возможно, помогает объяснить воспалительные физиологические изменения как в глазах, так и в суставах»
Сухость глаз обычно поражает оба глаза и может вызвать: