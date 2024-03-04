Как вовремя заметить, что садится слух? Чек-лист для пожилых и их родных
Ухудшение слуха часто списывают на возраст и ничего с этим не делают, а зря. Хороший слух у пожилых снижает риск падений, предотвращает деменцию и болезнь Альцгеймера. Потерю слуха во многих случаях можно остановить, иногда даже с помощью лекарств. Признаки, которые указывают на падающий слух, перечислил врач-сурдолог Газиз Туфатулин.
Ранние симптомы потери слуха
Больше половины людей после 65 лет теряют слух, отметил врач. Чем человек старше, тем больше вероятность, что у него разовьётся хроническая тугоухость.
Если тугоухость сильно выражена или потеря слуха наступила резко, пожилой человек сам чувствует проблему. Однако иногда слух снижается постепенно или вообще только в одном ухе. Тогда проблема может быть более заметна не самому человеку, а его окружению, подчеркнул Туфатулин в беседе с изданием «Доктор Питер».
Вот первые признаки потери слуха:
- шум в ушах или голове;
- человек плохо воспринимает тихую речь и плохую дикцию собеседников;
- человек хуже слышит, если вокруг шумно;
- плохо слышащий человек увеличивает громкость телевизора и других устройств настолько, что становится некомфортно окружающим;
- человек часто переспрашивает и отвечает невпопад.
В любом случае потеря слуха влияет на качество жизни пожилого человека — ему приходится отказываться от общения в больших компаниях, любимых занятий и работы. Так что все эти симптомы — повод обратиться к лору.
Самые частые причины потери слуха
Частичная или даже полная потеря слуха — это проблема не только пожилых людей. Появиться она может в любом возрасте по разным причинам.
Самые частые из них перечислил терапевт Мартин Скурр:
- скопление ушной серы;
- повреждение барабанной перепонки;
- инфекции.
Кстати, порой появление шума в ушах вообще не связано именно с этим органом. Откуда тогда он берётся — читайте по ссылке.