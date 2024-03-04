Как вовремя заметить, что садится слух? Чек-лист для пожилых и их родных

Ухудшение слуха часто списывают на возраст и ничего с этим не делают, а зря. Хороший слух у пожилых снижает риск падений, предотвращает деменцию и болезнь Альцгеймера. Потерю слуха во многих случаях можно остановить, иногда даже с помощью лекарств. Признаки, которые указывают на падающий слух, перечислил врач-сурдолог Газиз Туфатулин.

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Ранние симптомы потери слуха

Больше половины людей после 65 лет теряют слух, отметил врач. Чем человек старше, тем больше вероятность, что у него разовьётся хроническая тугоухость.

Если тугоухость сильно выражена или потеря слуха наступила резко, пожилой человек сам чувствует проблему. Однако иногда слух снижается постепенно или вообще только в одном ухе. Тогда проблема может быть более заметна не самому человеку, а его окружению, подчеркнул Туфатулин в беседе с изданием «Доктор Питер».

Вот первые признаки потери слуха:

- шум в ушах или голове;

- человек плохо воспринимает тихую речь и плохую дикцию собеседников;

- человек хуже слышит, если вокруг шумно;

- плохо слышащий человек увеличивает громкость телевизора и других устройств настолько, что становится некомфортно окружающим;

- человек часто переспрашивает и отвечает невпопад.

В любом случае потеря слуха влияет на качество жизни пожилого человека — ему приходится отказываться от общения в больших компаниях, любимых занятий и работы. Так что все эти симптомы — повод обратиться к лору.

Самые частые причины потери слуха

Частичная или даже полная потеря слуха — это проблема не только пожилых людей. Появиться она может в любом возрасте по разным причинам.

Самые частые из них перечислил терапевт Мартин Скурр:

- скопление ушной серы;

- повреждение барабанной перепонки;

- инфекции.