Когда дело доходит до нездоровых пристрастий, многие люди сталкиваются с дилеммой выбора между сладким и жирным. По словам врача-эндокринолога Ирины Суетиной, в этой ситуации жирное является меньшим из зол, хотя ни один из этих выборов нельзя назвать полезным.

Тяга к сладкому у большинства людей гораздо сильнее, чем тяга к жирному. Это связано с тем, что сахар активизирует выработку допамина в мозге, вызывая ощущение удовольствия и зависимости. Поэтому многие склонны переедать сладким, не замечая, как превышают норму потребления сахара.

Чрезмерное потребление сахара может иметь серьезные последствия для здоровья. Избыток сахара в организме способствует развитию ожирения, диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой и повышает риск некоторых видов рака.

Сахар – это быстрые углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови, провоцируя выброс инсулина. Со временем это может привести к инсулинорезистентности и нарушению углеводного обмена.