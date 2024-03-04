Жиры или сахар: врач рассказала, что несет больший риск для здоровья
Когда дело доходит до нездоровых пристрастий, многие люди сталкиваются с дилеммой выбора между сладким и жирным. По словам врача-эндокринолога Ирины Суетиной, в этой ситуации жирное является меньшим из зол, хотя ни один из этих выборов нельзя назвать полезным.
Тяга к сладкому у большинства людей гораздо сильнее, чем тяга к жирному. Это связано с тем, что сахар активизирует выработку допамина в мозге, вызывая ощущение удовольствия и зависимости. Поэтому многие склонны переедать сладким, не замечая, как превышают норму потребления сахара.
Чрезмерное потребление сахара может иметь серьезные последствия для здоровья. Избыток сахара в организме способствует развитию ожирения, диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой и повышает риск некоторых видов рака.
Сахар – это быстрые углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови, провоцируя выброс инсулина. Со временем это может привести к инсулинорезистентности и нарушению углеводного обмена.
Конечно, ни сладкое, ни жирное не должны преобладать в рационе. Идеальным вариантом является сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки, белков, здоровых жиров и минимумом простых сахаров и рафинированных углеводов