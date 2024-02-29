Врач предупредил о серьезных рисках для тех, кто регулярно принимает парацетамол
Как сообщает Mirror, доктор Семия Азиз объяснила, что существует связь между парацетамолом и высоким кровяным давлением, а это означает, что риск сердечного приступа и инсульта может быть выше, если принимать его регулярно.
Она объяснила:
«В настоящее время мы знаем, что парацетамол в самой низкой эффективной дозе в течение короткого периода времени абсолютно безопасен при головных болях и лихорадке».
Однако, если вы принимаете парацетамол «на долгосрочной основе», это может стать проблемой.
«Недавнее исследование выявило факт, что у людей, которые принимают парацетамол на долгосрочной основе, регулярно, например, при артрите, хронической боли, может наблюдаться повышение кровяного давления.
Мы знали, что это имело место у людей, которые принимали противовоспалительные препараты, например, аспирин и ибупрофен. Но, оказалось, что парацетамол также может вызывать повышение артериального давления у тех, кто принимает его в течение более длительных периодов времени».
Одним из заметных рисков длительного применения парацетамола врачи считают гепатотоксичность. Так, парацетамол метаболизируется в печени, а чрезмерное его употребление может нарушить способность организма безопасно перерабатывать препарат, что может привести к повреждениям органа. Этот риск, очевидно, выше, если принимается более высокая дозировка лекарства. Также длительное применение парацетамола может сказаться на почках и привести к почечной дисфункции.
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