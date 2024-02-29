Врач предупредил о серьезных рисках для тех, кто регулярно принимает парацетамол

«Недавнее исследование выявило факт, что у людей, которые принимают парацетамол на долгосрочной основе, регулярно, например, при артрите, хронической боли, может наблюдаться повышение кровяного давления.



Мы знали, что это имело место у людей, которые принимали противовоспалительные препараты, например, аспирин и ибупрофен. Но, оказалось, что парацетамол также может вызывать повышение артериального давления у тех, кто принимает его в течение более длительных периодов времени».