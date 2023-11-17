Эксперт рассказал, как убедиться в подлинности лекарственного средства
Эксперт в сфере фармлогистики Станислав Смирнов рассказал в интервью на радио "Sputnik", какие действия помогут убедиться в подлинности лекарственного средства, купленного в любой из аптечных сетей.
По его словам сейчас ситуация на фармакологическом рынке довольно прозрачная и каждое лекарство, благодаря специальным маркировкам, отслеживается на пути от производителей до аптек.
Но если покупателю недостаточно просто знать этот факт, то каждый желающий может проверить любой лекарственный препарат с помощью государственного сервиса "Честный знак".
Эксперт отметил, что приложение поможет с точностью определить качество товара. Даже если нелегальные производители еще пытаются как-то попасть на полки аптечных сетей, им точно не удастся загрузить данные своих препаратов в базу "Честный знак", потому такой способ проверки можно считать абсолютно надежным.
Также Смирнов рассказал, какие признаки могут сигнализировать о том, что препарат произведен и поставлен неофициально.
«Если вы покупаете лекарственное средство со свежей датой производства, но не видите маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки. Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений. Если упаковка имеет поврежденный вид – смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода – это уже повод для серьезных подозрений», – объяснил специалист.
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