Эксперт рассказал, как убедиться в подлинности лекарственного средства

«Если вы покупаете лекарственное средство со свежей датой производства, но не видите маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки. Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений. Если упаковка имеет поврежденный вид – смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода – это уже повод для серьезных подозрений», – объяснил специалист.