В Минздраве рассказали, готова ли Россия к импортозамещению лекарств

Вопрос с импортозамещением лекарств в России решается благодаря достаточным компетенциям и возможностям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. По его словам, в 2023 году в стране открыли «практически восемь» новых производств, а власти достаточно быстро реагируют на запросы в сфере.

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«Импортозамещение — это задача не регионального формата, а федерального. Сегодня есть возможности в российской промышленности, которые должны активно использоваться. Те же стенты наша страна уже выпускает в достаточном объеме, это должно использоваться. Практически восемь новых производств открыто. Страна имеет достаточные компетенции и возможности», — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко сообщил, что свыше 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году. При этом еще более 100 лекарств в настоящее время проходят клинические исследования, отметил глава ведомства.

Также Мурашко рассказал, что российские медики сохранили профессиональные коммуникации с зарубежными коллегами, несмотря на то, что некоторые политизированные ассоциации пытались игнорировать специалистов из РФ. Он подчеркнул, что профессионалы бойкот россиянам не поддержали. Так, Россия в настоящее время активно сотрудничает с одним из лидеров мирового здравоохранения — Китаем.