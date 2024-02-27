Считались полезными: пять лекарств, которые оказались «ядом»

В истории человечества неоднократно повторялся один и тот же сюжет: лекарство считали целебным, а с развитием медицины и фармакологии ученые выясняли, что люди просто добровольно себя травили. Не будем вспоминать о том, как лечились морфином, радием и «Кока-Колой». Подробнее о более «свежих» медицинских заблуждениях — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Фенспирид

Активное вещество, содержащееся в препаратах типа «Эреспал», «Эриспирус», «Эпистат». В 2019 году все интернет-порталы и печатные СМИ призывали проверить аптечки и выбросить вышеперечисленные лекарства. Производитель отозвал еще не проданные партии сиропов и таблеток, узнав данные новых исследований.

Французские врачи, фармацевты и сотрудники научных лабораторий изучили активное вещество под названием «фенспирид». Выяснилось, что он не просто не лечит от кашля, но и крайне негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Слишком большие дозы этого вещества повышают риск возникновения аритмии. Фенспирид может нарушать сердечный ритм вплоть до остановки сердца. Особенно неприятно в сложившейся ситуации то, что «Эреспал» часто назначали детям. К счастью, лекарство не успело сильно навредить здоровью людей.

Флупиртин

Ненаркотический анальгетик центрального действия. Раньше на его основе производили разнообразные обезболивающие: «Катадолон», «Ардалон», «Нейродолон». Но после публикации ряда дополнительных исследований, «Teva» и другие крупные фармакологические компании начали отзывать эти лекарства с рынка. Оказалось, флупиртин крайне негативно влияет на работу печени и может привести к ее серьезным поражениям. Не исключается также вероятность летального исхода.

В случае с флупиртином без пострадавших не обошлось. С 2013 по 2018 зафиксировали 537 случаев поражений печени, вызванных приемом этого препарата. 23 их них закончились совсем плохо: больных не смогли спасти.

Валсартан

Это активное вещество часто использовалось в производстве таблеток от повышенного давления. Названий у подобных лекарств было очень много, они пользовались популярностью.

Но в результате европейской проверки этого китайского сырья выяснилось, что в нем содержится N-нитрозодиметиламин (NDMA). Это достаточно опасная и токсичная примесь, негативно влияющая на здоровье человека. Возможно, она обнаружилась в валсартане из-за ошибки на производстве. Но NDMA способен вредить печени и провоцировать развитие онкологических заболеваний. Поэтому таблетки с валсартаном в составе стали быстро отзывать из российских аптек.

Соматотропин или гормон роста

Использование этого «лекарства» в ряде стран запрещено с 1985 года, но исследования не прекращаются до сих пор. И сейчас есть люди, которых раньше лечили гормонами роста. Современная наука связывает соматотропин с развитием болезни Крейтцфельда-Якоба. Она, в свою очередь, может быть причиной болезни Альцгеймера. Все дело в прионах — белках, вызывающих разные нарушения в мозге. Они способствуют развитию нейродегенеративных заболеваний, большинство из которых медицина еще не научилась лечить.

Другие исследователи изучают влияние соматотропина на развитие онкологических образований. У людей, принимающих гормон роста на постоянной основе, большие шансы заболеть раком груди или лимфомой.

Соматотропин подавляет образование инсулина. Прием гормона роста может быть одной из причин развития диабета или повышения уровня глюкозы в крови. Особенно опасно использование соматотропина для тех, у кого в семье есть диабетики. Это вещество может «запустить» реализацию наследственной программы.

Гидроксихлорохин

Противомалярийный препарат, который испытывали во время пандемии коронавируса. Использовали его совсем недолго — у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возникли подозрения, что средство пагубно воздействует на сердечно-сосудистую систему. В России признали небезопасность препарата, но отметили, что никто из пациентов от него не пострадал.

Несколько ученых из Франции всерьез занялись изучением гидроксихлорохина и его воздействия на организм. Они сделали вывод, что его применение могло стать причиной почти 17 тысяч смертей. Бразильские врачи добавили: вещество воздействует и на печень. Среди побочных эффектов гидроксихлорохина оказались сердечная недостаточность, почечная недостаточность, гемолитическая анемия и рабдомиолиз.