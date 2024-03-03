Реабилитолог порекомендовал упражнения для снижения давления

Артериальное давление можно стабилизировать с помощью специальной гимнастики. Об этом рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

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В интервью радио Sputnik специалист отметил, что повышенное давление может увеличить риск развития инфаркта или инсульта.

По его словам, при таком нарушении здоровья необходимо консультироваться с врачом и принимать назначенные им препараты.

Однако, в некоторых случаях, как рассказывает эксперт, артериальное давление можно снизить при помощи статико-динамических упражнениях и самомассаже. По словам специалиста, при взаимодействии на сосуды через мышечную систему, они начинают работать, двигаться и качать кровь самостоятельно.

«И это активно снижает давление», - объяснил Владимир Бондаренко.

Эксперт посоветовал разминать определенные точки на руке. Так, например, 15-20 секунд массировать точку между большим и указательным пальцами левой руки.

«Есть еще несколько точек: так называемый сердечный тракт, который от локтя отходит вниз, и точки в районе плечевого сустава. Берем немножко ниже локтевого сустава - вы абсолютно точно найдете там болевую точку - 15-20 секунд ее мнем», - посоветовал Бондаренко.

Специалист добавил, что далее можно найти точку в районе плечевого сустава. По его словам, за 10-15 минут можно снизить давление, если делать массаж по 15-20 секунд с перерывами в минуту.