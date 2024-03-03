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Какие проблемы с дыханием требуют срочной помощи врача? Это даже частота вдохов

Отклонение от нормы — как слишком большое количество вдохов (более 20), так и слишком малое (менее 12). Нормальная частота дыхания у здоровых взрослых — 12–20 вдохов в минуту. При этом поводы забеспокоиться гораздо разнообразнее. О них рассказал врач-терапевт, главный редактор издания Medical Insider Руслан Хусаинов.

Какие проблемы с дыханием требуют срочной помощи врача? Это даже частота вдохов
© Secretmag.ru

Проблемы с дыханием: когда идти к врачу

Взрослому человеку нужно обратиться к врачу, не откладывая, если есть такие симптомы:

  • боль в груди;
  • посинение кожи (цианоз);
  • булькающие звуки при дыхании;
  • очень малое количество вдохов в минуту.
Также консультация специалиста нужна при:
  • нетипичной частоте дыхания, в том числе у страдающих заболеваниями лёгких — эмфиземой, астмой или хроническим бронхитом (в их случае это может говорить об ухудшении состояния органа);
  • признаках инфекции — лихорадке, слабости и боли в горле.
Ребёнку срочная медпомощь нужна в этих случаях:
  • дыхание затруднено;
  • мышцы под ребрами втягиваются при каждом вдохе;
  • не может вдохнуть;
  • кряхтит при выдохе; сонное состояние или не в сознании;
  • дыхание останавливается дольше чем на 20 секунд или регулярно возникают короткие паузы во время вдоха;
  • кожа, губы, язык или ногти становятся белыми, серыми или синими;
  • начинается припадок.

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Почему опасно частое дыхание ртом

Тем, кто привык большую часть времени дышать через рот, врач-терапевт Роджер Хендерсон объяснил, к чему это может привести:
  • бессонница;
  • усталость и низкая стрессоустойчивость;
  • кариес и проблемы с дёснами;
  • инфекции дыхательных путей;
  • ухудшение имеющейся аллергии.
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