Какие проблемы с дыханием требуют срочной помощи врача? Это даже частота вдохов
Отклонение от нормы — как слишком большое количество вдохов (более 20), так и слишком малое (менее 12). Нормальная частота дыхания у здоровых взрослых — 12–20 вдохов в минуту. При этом поводы забеспокоиться гораздо разнообразнее. О них рассказал врач-терапевт, главный редактор издания Medical Insider Руслан Хусаинов.
Проблемы с дыханием: когда идти к врачу
Взрослому человеку нужно обратиться к врачу, не откладывая, если есть такие симптомы:
- боль в груди;
- посинение кожи (цианоз);
- булькающие звуки при дыхании;
- очень малое количество вдохов в минуту.
Также консультация специалиста нужна при:
- нетипичной частоте дыхания, в том числе у страдающих заболеваниями лёгких — эмфиземой, астмой или хроническим бронхитом (в их случае это может говорить об ухудшении состояния органа);
- признаках инфекции — лихорадке, слабости и боли в горле.
Ребёнку срочная медпомощь нужна в этих случаях:
- дыхание затруднено;
- мышцы под ребрами втягиваются при каждом вдохе;
- не может вдохнуть;
- кряхтит при выдохе; сонное состояние или не в сознании;
- дыхание останавливается дольше чем на 20 секунд или регулярно возникают короткие паузы во время вдоха;
- кожа, губы, язык или ногти становятся белыми, серыми или синими;
- начинается припадок.
Почему опасно частое дыхание ртом
Тем, кто привык большую часть времени дышать через рот, врач-терапевт Роджер Хендерсон объяснил, к чему это может привести:
- бессонница;
- усталость и низкая стрессоустойчивость;
- кариес и проблемы с дёснами;
- инфекции дыхательных путей;
- ухудшение имеющейся аллергии.
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