Какие проблемы с дыханием требуют срочной помощи врача? Это даже частота вдохов

Отклонение от нормы — как слишком большое количество вдохов (более 20), так и слишком малое (менее 12). Нормальная частота дыхания у здоровых взрослых — 12–20 вдохов в минуту. При этом поводы забеспокоиться гораздо разнообразнее. О них рассказал врач-терапевт, главный редактор издания Medical Insider Руслан Хусаинов.