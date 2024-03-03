Какие болезни можно подхватить в бассейне и как этого избежать

«Действительно, если бассейн обрабатывают не по СанПину или нарушена гигиена, например, не сходили в душ до и после бассейна, использовали средство для гигиены более кислого или щелочного состава, это может стать триггером в развитии дисбаланса флоры, — рассказала врач. — Также, если хочется пойти в бассейн в критические дни, то лучше пользоваться тампонами и менять их раз в час-два, чтобы обезопасить себя»