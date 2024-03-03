«Гнойная сыпь»: какие болезни можно подхватить в бассейне и как этого избежать
В бассейне можно подхватить различные инфекции. Но какие именно, и главное — как этого избежать? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала акушер-гинеколог клиники Фомина Виктория Мариновская.
По мнению специалиста, очень часто встречается аллергия на вещества, которыми очищается и обрабатывается вода в бассейне.
«Поэтому дерматологи рекомендуют перед бассейном пользоваться маслом для душа», — отметила врач.
Также в бассейне можно подхватить бактериальные и грибковые болезни кожи, предупредила Мариновская:
«Вода в общественных бассейнах может стать местом обитания синегнойной палочки. Бактерия вызывает у человека красную гнойную сыпь вокруг волосяных фолликул. Кожа зудит и болит — неприятное состояние. Лечится этот недуг антибиотиками. А подхватить грибок ногтей и стоп можно, если ходить по кафелю, раздевалке и душевой не в тапках, а босыми ногами»
Кроме того, в бассейне человек рискует подцепить кишечные вирусы, продолжила специалист.
«Дело в том, что криптоспоридии устойчивы к хлору и могут находиться в уже обеззараженной воде до 10 дней, — пояснила Мариновская. — Поэтому после бассейна важно тщательно проводить гигиену, а также не посещать его при кишечных расстройствах»
По словам гинеколога, очень часто пациентки говорят о том, что после бассейна у них начинается кандидоз или вагиноз.
«Действительно, если бассейн обрабатывают не по СанПину или нарушена гигиена, например, не сходили в душ до и после бассейна, использовали средство для гигиены более кислого или щелочного состава, это может стать триггером в развитии дисбаланса флоры, — рассказала врач. — Также, если хочется пойти в бассейн в критические дни, то лучше пользоваться тампонами и менять их раз в час-два, чтобы обезопасить себя»
А вот инфекции, которые передаются половым путем, вопреки всеобщему заблуждению, подхватить в бассейне невозможно, потому как для инфицирования нужен прямой половой контакт, добавила Мариновская.