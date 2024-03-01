5-НТР против мигрени и весенней депрессии

Мы живем в состоянии постоянного стресса. Нет ничего удивительного, что бывает сложно уснуть, справиться с головной или мышечной болью, совладать с эмоциями или не скатываться в депрессию.

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«Аминокислота под названием 5-гидрокситриптофан (5-HTP), или окситриптан, считается одним из альтернативных методов лечения головных болей и мигреней и их профилактики. А еще эта добавка важна для нормализации сна, избавления от зависимостей разного происхождения, борьбы со стрессом. Организм преобразует это вещество в 5-гидрокситриптамин (5-HT), также известный как серотонин. Это нейромедиатор, который регулирует настроение и боль», — рассказывает Олег Андреевич Баранов, врач анестезиолог.

Что такое 5-HTP?

5-HTP — это аминокислота, вырабатываемая человеческим организмом из незаменимой аминокислоты L-триптофана, которую необходимо получать из рациона. L-триптофан можно найти в таких продуктах, как:

1. семена и орехи,

2. жирные сорта рыбы,

3. молочные продукты и сыры,

4. соевые бобы,

5. индейка,

6. икра,

7. шоколад,

8. финики.

«Добавки 5-HTP производятся из растения Griffonia simplicifolia, западноафриканского лекарственного растения. Эта добавка используется при депрессии, фибромиалгии, синдроме хронической усталости и в качестве средства для снижения веса», — утверждает врач.

Рассматривая 5-HTP или любую другую натуральную добавку, важно понимать, что эти продукты являются химическими веществами. Не забывайте, что они могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать и негативные последствия, поэтому заниматься самолечением все же не стоит, проконсультируйтесь сперва со специалистом.

Нормализация психоэмоционального состояния

Низкий уровень серотонина обычно наблюдается у людей с депрессией, эта связь подтверждена научно, но у страдающих мигренью и хроническими головными болями он тоже может быть низким — как во время самих приступов, так и в промежутках между ними. До конца не ясно, почему мигрени и серотонин связаны между собой.

«Наиболее популярная теория гласит, что дефицит серотонина делает человека сверхчувствительным к боли и способствует развитию депрессии, тревожности и панических атак. При проведении терапии с ﻿5-HTP психоэмоциональное состояние человека обычно улучшается», — говорит Олег Андреевич.

Восстановление режима сна

Циркадные ритмы тоже напрямую зависят от гормонального баланса. При избытке гормона стресса кортизола человек не может уснуть даже при сильной усталости. А для того чтобы хоть как-то поднять уровень серотонина, мозг обычно отправляет нас к холодильнику за быстрыми углеводами и жирами. Если вместо «ночного дожора» принимать добавки 5-HTP, то уровень серотонина вернется в норму, а вместе с ним и нормальный сон, поскольку гидрокситриптофан является предшественником мелатонина, естественного гормона сна.

Профилактика патологий сосудов и головного мозга

Когда болит голова, человек готов пойти на любые действия, лишь бы полегчало. А уж если это не банальная боль в висках, а настоящая мигрень, да еще и случается с пугающей регулярностью? Конечно, хочется найти способ предотвратить приступы, которые выматывают и лишают сил.

«Порой боли при мигрени могут быть связаны с нарушениями работы нервной системы, изменением давления в сосудах и отдельных отделах головного мозга. Прием гидрокситриптофана помогает исправить некоторые сосудистые патологии, зафиксировано улучшение состояния больных и при фибромиалгии», — утверждает врач.

Коррекция аппетита

Когда негативные эмоции захлестывают, мы начинаем в буквально смысле «заедать» их. Если же наладить сон и привести нервы в порядок, то человек начнет получать радости от жизни в целом, а не только от еды, стимулируя химические реакции в организме.

Борьба с зависимостями

Наконец, положительное воздействие 5-HTP на нервную систему и эмоциональное состояние эффективно помогает и в борьбе с алкогольной и табачной зависимостями. «Аминокислота успешно снижает тягу к вредным веществам, но, конечно, важен настрой самого человека и вспомогательная терапия», — говорит Олег Андреевич.

Противовоспалительное и антиоксидантное действие

Аминокислота влияет на воспаление ткани на клеточном уровне, успешно предотвращая преждевременное старение клетки. 5-HTP помогает выводить из организма человека свободные радикалы.

«Важно заметить, что биологическая активность у 5-HTP даже выше, чем у традиционного антиоксиданта витамина С. А еще он поддерживает клеточные мембраны при оксидативном стрессе, вызванном воздействием ультрафиолета и плохой экологией», — уточняет Баранов.

5 гидрокситриптофан — стоимость и нужен ли рецепт

5-гидрокситриптофан (5-htp в капсулах по 200 мг ×60 шт. в упаковке) стоят в среднем в аптеках около 1850 рублей, есть и другие варианты дозировки — 50 мг от 400 рублей.

Рецепт для покупки препарата не требуется, но проконсультироваться с врачом предварительно все же стоит. И не забудьте внимательно прочитать приложенную инструкцию по поводу приема добавки, дозировки и противопоказаний.

Как лучше принимать

Обычно взрослым рекомендовано по 2 капсулы 1 раз в день. Когда это необходимо, прием можно увеличить до 3 капсул. Обычный курс профилактики или лечения различных состояний — не менее 1 месяца, его можно продлить по совету врача.