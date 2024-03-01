Иммунолог объяснила, почему в России до сих пор применяют неэффективные иммуностимуляторы

«На российском рынке представлено мало иммуномодуляторов с доказанной эффективностью. Для большинства препаратов, к сожалению, отсутствуют данные крупных рандомизированных и плацебо-контролируемых исследований. Именно такие исследования должны проводиться для доказательства эффективности любого препарата. Настораживает также отсутствие опыта использования этих препаратов за рубежом. Безусловно, это не говорит о стопроцентном отсутствии эффективности, но ставит и назначающего их врача, и пациента в ситуацию неопределенности: невозможно прогнозировать не только эффективность лечения, но и безопасность применения», — объяснила Лаберко.