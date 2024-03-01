Иммунолог развеяла миф об эффективности витаминных добавок

Иммунолог Польнер развеяла миф об эффективности витаминных добавок
По словам иммунолога мари Польнер, избавиться от гиповитаминоза с помощью одного лишь приема витаминов невозможно. По словам врача, восполнить дефицит можно только в том случае, если изменить образ жизни.
«Конечно, всем хочется при любых симптомах купить одну красивую баночку, которая избавит от всех болезней. Нет, к сожалению, так не получится», —подчеркнула Польнер в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Поэтому иммунолог рекомендовала заниматься спортом, снизить стресс и наладить режим дня.
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