Ученый назвал опасность применения интерферонов

«Если вы системно вводите интерфероны, то вы вызываете общее воспаление в организме, даже в здоровых клетках. На самом деле это может сильно помешать работе иммунной системы, потому что мы ее фактически дезориентировали. Можно сравнить с самолетом, который идет на посадку, а мы ему вместо одной посадочной полосы подсветили сразу все. Иммунные клетки так же, как пилот, не будут понимать, куда же нужно садиться», — объяснил Волчков.