Повышенный риск болезни Паркинсона связан с пестицидами и гербицидами

Несмотря на высокий уровень развития медицины, человечество по сей день изучает болезнь Паркинсона, чтобы понять способы ее лечения. Недавно выяснилось, что риск заболеть ею возрастает из-за пестицидов и гербицидов. Об этом пишет Upi.

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Ученые из Неврологического центра Барроу проанализировали медицинские данные 21,5 миллиона человек, чтобы выявить уровень заболеваемости в разных частях США. Затем команда ученых начала поиск взаимосвязи между этим недугом и использованием 65 разных типов пестицидов.

Результаты исследования показали, что симанзин, артразин и линдан имеют стойкую взаимосвязь с болезнью Паркинсона. Об этом, например, говорит факт того, что у людей, живущих в округах частым использованием симанзина риск развития Паркинсона на 36% выше, чем у тех, кто находится в округах, где его применяют реже.

Ученые отмечают, что существуют сотни пестицидов, взаимосвязь которых с болезнью Паркинсона пока не выявлена.