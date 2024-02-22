Психиатр рассказал о признаках клинической депрессии

«Если депрессия тяжелая, с суицидальными мыслями, то подбор препаратов должен быть в условиях стационара. Две недели, месяц не проходит — значит, состояние хроническое. Потому что не стоит забывать, что 10% больных депрессией заканчивают жизнь суицидом. Когда мы начинаем давать [пациентам] препараты, у них часто появляется энергия, а мысли не проходят, и они могут совершить суицид. Поэтому тут вся ответственность на квалификации врача», — заключил Шуров.