Психиатр рассказал о признаках клинической депрессии
Признаки депрессии – упадок настроения, навязчивые негативные мысли, снижение физической и психической активности. При этом человек испытывает подобные признаки практически беспрерывно в течение как минимум 2 недель. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.
Специалист отметил, что разбираться с депрессией человеку обязательно надо в кабинете врача-психиатра. Пациент может сначала обратиться к клиническому психологу. Он проведет диагностику, опросит, а затем направит к психиатру, который подберет необходимую терапию.
Обратиться за помощью можно к врачам-психиатрам в государственных поликлиниках и психоневрологических диспансерах по месту прописки, а также к частным специалистам. Информацию об адресах приема и контактах можно найти в сети, подчеркнул эксперт.
«Если депрессия тяжелая, с суицидальными мыслями, то подбор препаратов должен быть в условиях стационара. Две недели, месяц не проходит — значит, состояние хроническое. Потому что не стоит забывать, что 10% больных депрессией заканчивают жизнь суицидом. Когда мы начинаем давать [пациентам] препараты, у них часто появляется энергия, а мысли не проходят, и они могут совершить суицид. Поэтому тут вся ответственность на квалификации врача», — заключил Шуров.