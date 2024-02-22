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Как определить причину болей в ногах: видео

Боль в ногах – это довольно распространенная проблема, которая может быть вызвана целым рядом заболеваний. Чтобы определить точную причину и назначить правильное лечение, нужно провести тщательную диагностику.

В первую очередь необходимо локализовать боль – отметить, в каком именно месте ноги она возникает и иррадиирует ли куда-то еще. Также важно описать ее характер – острая, тупая или пульсирующая.

Среди наиболее частых причин болей в ногах: остеохондроз позвоночника с иррадиацией в ногу, при этом обычно страдает пояснично-крестцовый отдел.

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Также варикозное расширение вен может быть одной из причин возникновения боли в ногах.

При этом заболевании происходит ослабление венозной стенки и расширение подкожных вен нижних конечностей. Из-за венозного застоя и рефлюкса крови повышается внутрикапиллярное давление. Это приводит к ишемии тканей, гипоксии, нарушению микроциркуляции.

Подробнее о том, как определить причину болей в ногах, рассказал в своем видео врач-флеболог Кочарян Арсен.

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