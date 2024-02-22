Вирусолог оценил целесообразность применения «Звездочки» при простуде

«Это не лекарственный препарат. Сам по себе бальзам для наружного применения, действующее вещество сложное. Там камфора, мята, эвкалипт, масло гвоздики содержатся. В целом это такое местно-раздражающее средство. Он применяется как лёгкий антисептик. Местно-раздражающее и отвлекающее средство. Может в комбинированной терапии применяться и при простудных заболеваниях, но в моноварианте это не может быть средством лечения. Смотря по каким критериям оценивать. Если вы хотите местное согревающее действие, то эффект будет. Если вы хотите лечить что-то, то тут уже много вопросов. Надо понимать цель применения и какую эффективность вы хотите».