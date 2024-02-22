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Вирусолог оценил целесообразность применения бальзама «Звездочка» при простуде

Мазь используется в качестве «лёгкого» антисептика. Препарат не считается лекарственным.

Вирусолог оценил целесообразность применения «Звездочки» при простуде
© Govoritmoskva.ru

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Это не лекарственный препарат. Сам по себе бальзам для наружного применения, действующее вещество сложное. Там камфора, мята, эвкалипт, масло гвоздики содержатся. В целом это такое местно-раздражающее средство. Он применяется как лёгкий антисептик. Местно-раздражающее и отвлекающее средство. Может в комбинированной терапии применяться и при простудных заболеваниях, но в моноварианте это не может быть средством лечения. Смотря по каким критериям оценивать. Если вы хотите местное согревающее действие, то эффект будет. Если вы хотите лечить что-то, то тут уже много вопросов. Надо понимать цель применения и какую эффективность вы хотите».

Болезни и лекарства
Георгий Викулов