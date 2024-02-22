Забудьте про слабительные: терапевт рассказал, как вылечить запор
В большинстве случаев с запором можно справиться, просто изменив рацион и образ жизни.
Об этом сообщила директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина в своём телеграм-канале.
Следует придерживаться следующих рекомендаций:
- уменьшить потребление измельченных и протёртых блюд, изделий из муки высшего сорта, сладостей, фаст-фуда, снеков, крепкого чая;
- питаться регулярно, небольшими порциями, в одно и то же время;
- увеличить количество клетчатки в рационе;добавить в рацион ферментированные продукты (кисломолочка, квашеная капуста, настой чайного гриба и тд.);
- пить не менее 1,5-2 литров воды в день. Первый стакан можно налить себе с утра натощак;увеличить физическую активность;
- помогать себе самомассажем живота – лежа на спине, поглаживайте его круговыми движениями по часовой стрелке около 1-5 минут. Массаж нужно делать за 1 час до еды или 1-2 часа после приёма пищи;
- ходить в туалет в одно и то же время. Если чувствуете естественные позывы, по возможности, не откладывайте поход в туалет;
- не читать и не пользоваться гаджетами во время похода в туалет;
- во время похода в туалет ставьте небольшую скамеечку под ноги, чтобы колени были выше бедер — это облегчит процесс.