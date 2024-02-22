Лор раскрыл частые причины гайморита

«Причина в плохой вентиляции пазух носа. Несколько дней организм терпит, потом воспаляется слизистая. Если в этом состоянии человек не лечится, все переходит в гнойную форму. Из острого гайморит становится хроническим. Из-за долгого контакта гноя со слизистой оболочкой он не может выйти наружу. В таком случае нужно его отмыть возможными способами», — сказал Зайцев.