Врач предупредил об опасности частого использования капель для носа

Врач из Санкт-Петербурга посоветовал горожанам не злоупотреблять каплями, которые сужают сосуды и наносят еще больший вред здоровью.

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Об этом сообщает издание «Петроград». По словам оториноларинголога и хирурга городской Покровской больницы Руслана Нигматуллина, сосудосуживающими каплями можно пользоваться только от 5 до 7 дней.

Более длительный срок уже будет считаться зависимостью и нанесет вред здоровью, отметил специалист. Если использовать капли больше недели, то можно также пересушить нос и вызвать кровотечение, повредив капилляры.