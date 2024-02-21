$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

Петербургский врач предупредил об опасности частого использования капель для носа

Врач из Санкт-Петербурга посоветовал горожанам не злоупотреблять каплями, которые сужают сосуды и наносят еще больший вред здоровью.

Врач предупредил об опасности частого использования капель для носа
© N24.ru

Об этом сообщает издание «Петроград». По словам оториноларинголога и хирурга городской Покровской больницы Руслана Нигматуллина, сосудосуживающими каплями можно пользоваться только от 5 до 7 дней.

Более длительный срок уже будет считаться зависимостью и нанесет вред здоровью, отметил специалист. Если использовать капли больше недели, то можно также пересушить нос и вызвать кровотечение, повредив капилляры.

Кроме того, сосудосуживающие препараты нужно применять с особой осторожностью тем, кто страдает гипертонией, так как такие капли могут повысить артериальное давление, подчеркнул врач..

Болезни и лекарства
Руслан Нигматуллин