Врач предупредил об опасности частого использования капель для носа

Врач из Санкт-Петербурга посоветовал горожанам не злоупотреблять каплями, которые сужают сосуды и наносят еще больший вред здоровью.
Об этом сообщает издание «Петроград». По словам оториноларинголога и хирурга городской Покровской больницы Руслана Нигматуллина, сосудосуживающими каплями можно пользоваться только от 5 до 7 дней.
Более длительный срок уже будет считаться зависимостью и нанесет вред здоровью, отметил специалист. Если использовать капли больше недели, то можно также пересушить нос и вызвать кровотечение, повредив капилляры.
Кроме того, сосудосуживающие препараты нужно применять с особой осторожностью тем, кто страдает гипертонией, так как такие капли могут повысить артериальное давление, подчеркнул врач..