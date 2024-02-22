Врач рассказал, сколько раз можно переболеть лихорадкой денге

Существуют четыре серотипа вируса лихорадки денге, и человек может переболеть каждым из них, рассказала в беседе с «360» терапевт Юлия Маркелова. Она уточнила, что геморрагическая форма этой болезни приводит к летальному исходу.

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В этом случае у пациента возникают боли в животе, которые сопровождаются подкожными кровоизлияниями, кровотечениями из носа, кровоточивостью десен, рвотой и поносом с кровью, внутренними кровотечениями.

«К сожалению, при отсутствии надлежащего лечения эта форма чаще всего приводит к летальному исходу», — отметила врач.

Она напомнила, что лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, которое переносится комарами вида aedes и протекает с волнообразным повышением температуры до 39-40 градусов, которая практически не сбивается жаропонижающими. Характерными симптомами являются интоксикация, сильные головные, суставные и мышечные боли, появление сыпи, увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота.

Инкубационный период может составлять от трех суток до двух недель, продолжила терапевт. Заболевание может протекать бессимптомно, но обычно заразившиеся сталкиваются с тяжелой формой лихорадки. При этом известно о четырех серотипах вируса.

«Заболеть лихорадкой денге можно четыре раза, потому что существуют четыре разных типа возбудителя инфекции. Повторное заражение другим серотипом вируса повышает риск развития тяжелой формы заболевания и смертельного исхода», — предупредила специалист.

По словам Маркеловой, лихорадка распространена в Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке, в Океании и странах Карибского бассейна. В Россию болезнь завозят туристы, посетившие Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Индию, Шри-Ланку или Доминиканскую республику.