Вирусолог рассказал о способах защиты от вируса денге

Россиянам, отдыхающим на Шри-Ланке, где может быть эпидемия лихорадки денге, следует активно пользоваться спреями и масками от комаров, а в случае заражения — отказаться от аспирина. Такие рекомендации дал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит «Газета.Ru».

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По данным СМИ, российские туристы на Шри-Ланке начали сообщать об эпидемии этой лихорадки. Также отмечается, что одна россиянка умерла. В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза лихорадки денге в РФ исключены.

Альтштейн напомнил, что лихорадка денге — вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары. По его словам, чаще всего вирус вызывает «не очень выраженную геморрагическую лихорадку», возможно кровоизлияние.

«Единственная профилактика, которая более менее реальна — это пользоваться репеллентами, носить защитные маски от комаров. И по возможности стараться держаться подальше от мест, где бывают эти комары», — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что в случае проявления симптомов заболевания, человек не должен принимать противовоспалительные препараты неспецифического действия «Такие как аспирин, ибупрофен — их принимать нельзя, потому что они могут усиливать кровотечение, — уточнил Альтштейн. — Но можно применять парацетамол. Специфических лекарств против этого заболевания нет».

Вирусолог рекомендовал при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу.