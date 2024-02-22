$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

Стало известно, врачей каких специальностей россияне выбирают внимательнее всего

Перед тем, как обратиться к врачу, россияне особенно тщательно выбирают гинекологов и стоматологов. На докторов этих специальностей приходится больше всего запросов в поиске "Яндекса".

Стало известно, врачей каких специальностей россияне выбирают внимательнее всего
© Rg.ru

Прежде чем сделать выбор и записаться на приём к конкретному врачу, пользователи поисковой системы отечественного IT-гиганта изучают квалификацию специалистов, их опыт, стоимость консультаций, а также отзывы пациентов.

Кроме стоматологов и гинекологов запросы по врачам чаще всего связаны с неврологами, врачами УЗИ, хирургами, ортопедами, онкологами и педиатрами.

Стоматолог рассказала, что делать если в результате травмы выпал зуб: видео

Алгоритмы российского поисковика помогают пользователям находить и выбирать докторов определённой специальности более 2 миллионов раз в сутки. В ответ на такой запрос система формирует подборку практикующих врачей с данными о каждом.

В небольших городах подборка охватывает профильных специалистов всего населённого пункта. В мегаполисах искать врача нужной специальности можно в пределах района или, например, окрестностей ближайшей станции метро.

Болезни и лекарства
Яндекс