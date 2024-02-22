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Врач Сидельников: Сердечная аритмия может сказаться на снижении памяти

Врач-кардиолог Александр Сидельников рассказал «Газете.Ru» о симптомах, которые сопровождают сердечную аритмию и о важности своевременного лечения.

Врач: cердечная аритмия может сказаться на снижении памяти
© Runews24.ru

Одним из последствий сбившегося сердечного ритма он назвал снижение памяти.

«Люди, которые заняты умственным трудом, могут обращать внимание на снижение памяти», - сказал Сидельников.

Явные признаки патологии работы сердца – учащённый или замедленный сердечный ритм, или же чередование этих состояний, сопровождающиеся одышкой и слабостью.

Аритмия может привести к обморокам из-за нарушения кровоснабжения головного мозга.

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Современная медицина позволяет успешно лечить аритмию даже в престарелом возрасте. Есть медикаментозные и хирургические способы.

«Сегодня в арсенале у врачей-кардиологов и кардиохирургов есть уникальные технологии, успешно применяющиеся при лечении разных форм аритмии у многих пациентов, в том числе и пожилых людей 70–80 лет. Например, имплантация кардиостимулятора», - объяснил доктор.

Болезни и лекарства
Александр Сидельников