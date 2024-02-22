Врач: cердечная аритмия может сказаться на снижении памяти

Врач Сидельников: Сердечная аритмия может сказаться на снижении памяти
Врач-кардиолог Александр Сидельников рассказал «Газете.Ru» о симптомах, которые сопровождают сердечную аритмию и о важности своевременного лечения.
Одним из последствий сбившегося сердечного ритма он назвал снижение памяти.
«Люди, которые заняты умственным трудом, могут обращать внимание на снижение памяти», - сказал Сидельников.
Явные признаки патологии работы сердца – учащённый или замедленный сердечный ритм, или же чередование этих состояний, сопровождающиеся одышкой и слабостью.
Аритмия может привести к обморокам из-за нарушения кровоснабжения головного мозга.
Современная медицина позволяет успешно лечить аритмию даже в престарелом возрасте. Есть медикаментозные и хирургические способы.
«Сегодня в арсенале у врачей-кардиологов и кардиохирургов есть уникальные технологии, успешно применяющиеся при лечении разных форм аритмии у многих пациентов, в том числе и пожилых людей 70–80 лет. Например, имплантация кардиостимулятора», - объяснил доктор.