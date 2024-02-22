Врач: cердечная аритмия может сказаться на снижении памяти

«Сегодня в арсенале у врачей-кардиологов и кардиохирургов есть уникальные технологии, успешно применяющиеся при лечении разных форм аритмии у многих пациентов, в том числе и пожилых людей 70–80 лет. Например, имплантация кардиостимулятора», - объяснил доктор.