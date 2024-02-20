Сердечная аритмия — это нарушение ритма и частоты сердечных сокращений. Ее может спровоцировать употребление целого ряда продуктов и напитков, причем некоторые из них многие люди ежедневно включают в свой рацион. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ольга Редина.

Кофе

По ее словам, в первую очередь кофе и другие напитки, которые содержат кофеин, могут стать потенциальными провокаторами сердечной аритмии.

— Кофеин обладает стимулирующим свойством, которое увеличивает активность сердца и вызывает изменения в его работе. Не стоит злоупотреблять кофеинсодержащими напитками людям, у которых ранее были диагностированы сердечно-сосудистые изменения, — предупредила Редина.

Наравне с кофе сердечную аритмию могут спровоцировать энергетические напитки, потому что в них содержится огромное количество кофеина и других стимулирующих веществ, отметила диетолог.

Алкоголь

Также одним из потенциально опасных для сердца продуктов является алкоголь. Употребление спиртных напитков чаще трех раз в неделю и в большом количестве может вызвать нарушение сердечного ритма, подчеркнула специалист.

— Сердце работает в усиленном режиме при употреблении алкоголя. В состоянии опьянения нередко наблюдается учащенное сердцебиение и повышается артериальное давление, — пояснила врач.

Шоколад

По мнению диетолога, сердечную аритмию может вызвать и шоколад, но только у людей с уже развивающимися болезнями сердца.

— Какао-бобы, из которых изготавливают шоколад, содержит такие вещества, как теобромин и фенилэтиламин. Они могут усиливать сердечный ритм и вызывать нарушение регулярности сердцебиения. Но для полностью здоровых людей этот эффект не принесет вреда, — заверила Редина.

Богатая жирами и специями пища

Употребление пищи, насыщенной жирами и специями, может вызывать рефлюкс кислоты в пищевод, а это в свою очередь приводит к раздражению нервных окончаний, сердечной стимуляции и к развитию аритмии, объяснила врач. Кроме того, чрезмерное переедание повышает кровяное давление и провоцирует усиленную работу сердца.

— Особенно опасно переедать сладкую и соленую пищу. Это увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия, — уточила диетолог.