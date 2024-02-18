Эксперт рассказала, как снизить вероятность возникновения аллергии весной

Заместитель генерального директора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, Наталья Логачева, предупредила о возможных аллергических реакциях весной. Логачева рассказала "Последним новостям", как аллергикам предупредить возникновение реакций.

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Аллергики, страдающие от поллиноза, чаще всего испытывают неприятные симптомы из-за пыльцы растений, особенно березы. Некоторые также реагируют на тополиный пух, который может собирать пыльцу и вызывать аллергические реакции.

Эксперт отмечает, чтобы снизить вероятность возникновения аллергии, рекомендуется избегать контакта с аллергенами, не выходить на улицу утром и днем (особенно с 4–5 часов утра до обеда), использовать солнечные очки и медицинские маски на улице, проводить влажную уборку дома и часто менять одежду.

Также важно помнить о принятии противоаллергических препаратов только по рекомендации врача-аллерголога и о возможности пройти комплексное аллергическое тестирование.