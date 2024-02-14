«Исключить из рациона». Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

Важно отметить, что при хронических аутоиммунных патологиях, например при аутоиммунном тиреоидите или ревматоидном артрите, с употреблением помидоров нужно быть аккуратнее, потому что опять же за счёт содержания лектина: он будет провоцировать воспалительную настроенность организма, — отметила Барредо.