Гастроэнтеролог: грыжа пищевода может привести к предраку

Грыжа пищевода может привести к развитию предракового состояния пищевода. Она часто сопровождается изжогой, но может маскироваться под другие заболевания, поэтому важно при любых жалобах обращаться к врачу. Об этом врач-гастроэнтеролог Милана Халиль рассказала на сайте "Инвитро".

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Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) представляет собой смещение в грудную полость внутренних органов, которые в норме располагаются в брюшной полости. Чаще всего грыжу обнаруживают у людей старше 50 лет. Это связано с возрастными изменениями тканей, которые удерживает пищевод в правильном положении.

Грыжа пищеводного отдела диафрагмы почти всегда сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, объяснила врач. На это могут указывать изжога ночью или после еды в положении лежа, отрыжка кислым или горьким воздухом, срыгивание в лежачем положении, ощущение "кома в горле", сильной боли в верхних отделах живота и за грудиной (могут распространяться в спину или между лопатками), тошнота.

Без лечения повреждение слизистой оболочки пищевода кислотой из желудка может привести к предраковому состоянию — пищеводу Баррета. По данным Национальной библиотеки медицины США, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы в 94% случаев влияла на развитие этого состояния.

Также возможны внепищеводные симптомы, например, анемический синдром: бледность кожи, повышенная утомляемость, тахикардия, головокружение, снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови. Кроме того, возможны ощущение нарушения ритма сердца, одышка, поэтому ГПОД можно спутать с болезнями сердца. Из-за такой маскировки грыжу обычно выявляют случайно в ходе исследований для диагностики других патологий.