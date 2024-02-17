Онколог назвала основные признаки рака у ребенка

«Опухоли у детей — это в основном онкогематологические заболевания. Мы часто слышим об остром лейкозе у детей. Есть большая когорта пациентов, которые страдают опухолями центральной нервной системы. Их примерно 30% от всех заболевших детей. И еще 20% — это очень пестрая когорта заболевших теми или иными новообразованиями, расположенными вне головного мозга», — рассказала Варфоломеева.