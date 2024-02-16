Инфекционист назвала вирусы, которые нет смысла лечить

Если человек чувствует слабость, у него увеличиваются лимфатические узлы, а результаты анализов показывают наличие антител к распространенным герпесным инфекциям, то пациенту обычно назначают большое количество лекарств. Однако, как правило, лечения в таких случаях не требуется.

«У взрослого человека почти нет шансов не иметь антител к вирусу Эпштейна – Барра. Однако в большинстве случаев, когда человек сдает анализ на эту инфекцию и получает положительный результат, врачи говорят, что у него тяжелая инфекция», – отметила врач.

По словам Степановой, после этого пациенту назначают бессмысленное лечение. Врач подчеркнула, что обычно в анализах у пациентах нет антител класса М. Иммуноглобулин М показывает, что обострение инфекции есть прямо сейчас. Однако если нет антител, то и лечить нечего, так как в организме человека проблема отсутствует.