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Инфекционист назвала вирусы, которые нет смысла лечить

Если человек чувствует слабость, у него увеличиваются лимфатические узлы, а результаты анализов показывают наличие антител к распространенным герпесным инфекциям, то пациенту обычно назначают большое количество лекарств. Однако, как правило, лечения в таких случаях не требуется.

Инфекционист назвала вирусы, которые нет смысла лечить
© Fedpress.ru

Какие вирусы не стоит лечить даже по совету врача, рассказала инфекционист, терапевт, руководитель центра вакцинации H-Clinic Екатерина Степанова.

«У взрослого человека почти нет шансов не иметь антител к вирусу Эпштейна – Барра. Однако в большинстве случаев, когда человек сдает анализ на эту инфекцию и получает положительный результат, врачи говорят, что у него тяжелая инфекция», – отметила врач.

По словам Степановой, после этого пациенту назначают бессмысленное лечение. Врач подчеркнула, что обычно в анализах у пациентах нет антител класса М. Иммуноглобулин М показывает, что обострение инфекции есть прямо сейчас. Однако если нет антител, то и лечить нечего, так как в организме человека проблема отсутствует.

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Кроме того, причина недомоганий в большинстве случаев заключается в проблемах попроще:

  • дефицит железа;
  • нехватка витамина D;
  • обезвоживание;
  • недостаток физической активности.

Врач рекомендовала поддерживать свой иммунитет на нормальном уровне, чтобы противостоять инфекциям, передает «Секрет фирмы».

Болезни и лекарства
Екатерина Степанова
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