Нарколог поделился советами для восстановления после употребления спиртного

Лучший способ избежать негативных последствий после употребления спиртного — знать свою меру. У некоторых людей эта мера может быть равна нулю, и это нужно принять.

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В ближайшее время россияне будут отмечать два важных для всей страны праздника: 23 февраля и 8 марта. А это значит, что ожидаются трехдневные выходные. В преддверии этих событий ямальский нарколог Дмитрий Евдокимов во время беседы с журналистом «Ямал 1» Елизаветой Поварницыной раскрыл несколько хитростей для восстановления организма после чрезмерного употребления алкогольных напитков за праздничным застольем.

Лучший способ избежать негативных последствий после употребления спиртного — знать свою меру. У некоторых людей она может быть равна нулю, и это нужно принять, предупредил врач.

Для того, чтобы спастись от плохого самочувствия после алкоголя, необходимо выпить небольшое количество слабоалкогольного напитка за один час до возлияния (пиво, сидр, вино), отметил Евдокимов.

Также перед употреблением спиртного следует съесть жирные или мясные продукты (при наличии здоровой поджелудочной и печени). Желательно хорошо выспаться как до, так и после возлияния, добавил нарколог.