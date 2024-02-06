Назван алкогольный напиток, вызывающий деменцию и рак половых органов

Злоупотребление водкой провоцирует развитие мутаций и злокачественных опухолей в печени, желудке, а также в половых органах, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что этиловый спирт также повышает риск образования атеросклеротических бляшек, из-за чего нарушается кровоснабжение тканей, в результате чего может начаться некроз тканей сердца.

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Этанол провоцирует некроз тканей сердца и сердечную недостаточность. Размягчаются ткани головного мозга, ухудшается всасывание витаминов группы B, что вызывает энцефалопатию, а также ведет к слабоумию и деменции. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов, — добавил Умнов.

Ранее нарколог Александр Ковтун связал рост числа россиян, страдающих алкоголизмом, с новыми стрессами, а также с генетическими и социокультурными факторами. При этом специалист отметил, что около 3–5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости и склонны к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.