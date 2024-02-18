Врач предупредил о серьезной опасности недолеченной простуды

Кандидат медицинских наук предупредил о серьезной опасности недолеченной простуды
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, к каким серьёзным последствиям может привести недолеченная простуда.
В интервью «Спорт-Экспрессу» он, в частности, предупредил, что обычная ОРВИ несёт реальную угрозу нашему здоровью.
По словам специалиста, при отсутствии должного лечения и переживания её «на ногах» высокий риск перехода простуды в более серьёзные недуги, такие как бронхит, гайморит, пневмония, ангина и прочие опасные вариации.
Кроме того, отметил доктор, недолеченный насморк может перерасти в синусит – воспаление одной или нескольких придаточных пазух носа.
«При воспалении лобной придаточной пазухи носа может развиться некроз и абсцесс головного мозга, – подчеркнул Сахаров. – А хронический гнойный гайморит – это частая причина появления менингита».
Также врач отметил, что очень важно правильно поставить диагноз. Больной может решить, что у него обычный кашель и будет его лечить сиропами.
«На самом же деле здесь возможно развитие пневмонии. Поэтому если вы простыли, обращайтесь в медицинское учреждение, чтобы избежать непоправимых последствий», – резюмировал кандидат медицинских наук.