Медики объяснили, откуда возникает герпес

Специалисты Центра гигиенического образования населения отметили, что это вирусное заболевание. Оно поражает кожу и слизистые оболочки. Появиться может в разных местах.

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Есть два типа простого герпеса. По клиническим признакам различий между ними нет. Так, носителями ВПГ-1 являются более 90 % населения Земли, а ВПГ-2 - примерно 20 % людей репродуктивного возраста. Заразиться можно при прямом контакте.

Инкубационный период в среднем составляет от 2 до 12 дней. Потом появляется сыпь на этом месте в виде мелких пузырьков с жидкостью внутри. Позже они вскрываются, на их месте образуются небольшие эрозии, но вскоре они заживают. Высыпания могут чесаться, отекать и воспаляться.

Герпес - рецидивирующее заболевание, возникает из-за переохлаждения, простуды или от простого стресса. Особенно опасен у беременных, так как может передаться ребенку.