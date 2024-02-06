Почему на языке возникает типун и как с ним бороться

Многие слышали про типун из-за народных присказок и проклятий, но мало кто задумывался, почему этот самый типун появляется. Дело не в нечистой силе, а в обычной инфекции, поэтому и лечить его приходится соответственно, а не припарками или заговорами. Об этом и рассказала специалистка.

По словам стоматолога Маргариты Сердюковой, типун — это такое воспаление на языке в виде шарика с жидкостью внутри. Появляется он из-за инфекции, которая или уже была во рту, или пришла туда извне. Обычно экосистема во рту отлично с ней справляется, однако травма или сниженный иммунитет могут ей помешать.

Почему может возникнуть типун: из-за частой травмы языка (из-за пломбы или скола зуба, ортодонтической конструкции, пирсинга, семечек и прочего); вредных привычек (алкоголь, курение, запрещённые вещества).

Как появляется типун: возникают жжение и покалывание, которые усиливаются, если съесть что-то с ярким вкусом (кислое, солёное, острое, пряное). Развивается отёк, появляется боль — колющая или режущая. Боль может проявляться даже при разговоре. Человек может отказываться от еды, принимать обезболивающее. Как лечить типун на языке Сперва идёт симптоматическое лечение: устранение факторов, усиливающих боль и снижающих иммунитет; устранение из рациона продуктов, которые травмируют слизистую; обезболивание; обработка антисептиком; применение препаратов и гелей.