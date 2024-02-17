Врач назвала признаки опасной болезни надпочечников

При стрессе надпочечники человека вырабатывают гормон кортизол. Его избыток может привести к отложению жира на животе, потемнению кожи в местах складок, а также адреналиновому кризу. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

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Пациент может заподозрить гиперкортицизм по накоплению жира на подбородке, шее и плечах (при этом возникает лунообразное лицо, характерное для 90% заболевших), на животе. Потемнение кожи в области сгибов и складок также может указывать на повышенный уровень кортизола. У женщин могут пропасть месячные и появиться волосы на груди, спине и лице.

Диагностировать гиперкортицизм может только врач, поэтому любые жалобы требуют обращения в больницу.