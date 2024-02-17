Врач объяснила, признаком какой болезни является «пивной» живот

«Однако пиво разрушает печень сильнее других алкогольных напитков. Постепенно начинает формироваться «пивной» живот. Связано это с накоплением жира в организме, который откладывается в области талии. Ведь содержание калорий в пиве может варьировать от 40 до 55 на 100 граммов пенного напитка. А так как любителем пива выпивается за один раз намного более 100 граммов, то и цифра полученных калорий получается солидная», - пояснила эксперт.