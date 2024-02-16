Врач перечислила причины появления болей в коленях у пожилых людей

«Хрящ как губка, он впитывает в себя так называемую синовиальную жидкость, которая служит смазкой для суставов. С возрастом этот хрящ, не получая достаточного питания, становится тонким и более шершавым. В ряде случаев он вообще стирается, и кости в суставах начинают соприкасаться между собой, что травмирует в том числе и суставную сумку, и вызывает боли. Это артроз», - пояснила эксперт.