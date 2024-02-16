Врачи рассказали, как распознать симптомы высокого сахара в крови
Высокий сахар в крови и диабет вызывают чувство жажды, сухость кожи и тягу к сладкому. По словам врачей, это распространенные симптомы недуга.
Однако есть признаки, косвенно указывающие на превышение показателей содержания сахара в крови. Например, проблемы с деснами.
«Диабет может усугубить пародонтит, и аналогичным образом пародонтит является фактором риска высокого уровня сахара в крови, определяющего фактора диабета», - передает Pronews.gr.
Кроме того, в преддиабетическом состоянии нередко ухудшается иммунитет, что ведет к бактериальным и грибковым инфекциям.
Покалывания и жжение, онемение в ногах также могут указывать на повышение сахара в крови. Это происходит из-за повреждения нервов, которые возникают у людей, страдающих диабетом.