Врачи рассказали, как распознать симптомы высокого сахара в крови

Высокий сахар в крови и диабет вызывают чувство жажды, сухость кожи и тягу к сладкому. По словам врачей, это распространенные симптомы недуга.

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Однако есть признаки, косвенно указывающие на превышение показателей содержания сахара в крови. Например, проблемы с деснами.

«Диабет может усугубить пародонтит, и аналогичным образом пародонтит является фактором риска высокого уровня сахара в крови, определяющего фактора диабета», - передает Pronews.gr.

Кроме того, в преддиабетическом состоянии нередко ухудшается иммунитет, что ведет к бактериальным и грибковым инфекциям.