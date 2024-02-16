$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Главную причину весенних гастритов назвала гастроэнтеролог Ахметьянова

Рост обращений с гастритами регулярно происходит в конце зимы, некоторые обыватели даже убеждены, что гастрит – это сезонное заболевание. Как перестать страдать из-за болей в желудке, рассказала гастроэнтеролог поликлиники № 1 Новосибирска Наталья Ахметьянова.

Главную причину весенних гастритов назвала гастроэнтеролог Ахметьянова
© Vn.ru

«Раньше считалось, что гастриты и язвы – сезонные заболевания, а на самом деле – нет, это не связано. Я в своей работе не вижу связи между гастритами, язвами и сезонами года, – говорит гастроэнтеролог. – На первом месте всегда режим питания и образ жизни пациента, на втором – бактерии, третий момент – какая-то стрессовая ситуация».

Для профилактики гастрита необходимо завтракать, не переедать и не голодать, а также избегать стрессовых ситуаций.

Врач Гинзбург: людям с сахарным диабетом не стоит пить квас

Вызывающие гастрит бактерии Helicobacter pylori содержатся в слюне и передается контактно-бытовым путем – через поцелуи или общую посуду, напоминает врач. Кроме того, существует наследственная предрасположенность к гастриту.

«Поводом для обращения к врачу должны стать регулярные, повторяющиеся боли, – говорит Наталья Ахметьянова. – В этом случае пациент должен обязательно прийти на консультацию».

Не отягощенный другими заболеваниями гастрит лечится за две недели, при выявлении бактерии пациенту назначается курс антибиотиков, сопутствующую терапию и диету. При соблюдении всех рекомендаций гастрит проходит без каких-либо последствий.

Болезни и лекарства