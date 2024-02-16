Главную причину весенних гастритов назвала гастроэнтеролог Ахметьянова
Рост обращений с гастритами регулярно происходит в конце зимы, некоторые обыватели даже убеждены, что гастрит – это сезонное заболевание. Как перестать страдать из-за болей в желудке, рассказала гастроэнтеролог поликлиники № 1 Новосибирска Наталья Ахметьянова.
«Раньше считалось, что гастриты и язвы – сезонные заболевания, а на самом деле – нет, это не связано. Я в своей работе не вижу связи между гастритами, язвами и сезонами года, – говорит гастроэнтеролог. – На первом месте всегда режим питания и образ жизни пациента, на втором – бактерии, третий момент – какая-то стрессовая ситуация».
Для профилактики гастрита необходимо завтракать, не переедать и не голодать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Вызывающие гастрит бактерии Helicobacter pylori содержатся в слюне и передается контактно-бытовым путем – через поцелуи или общую посуду, напоминает врач. Кроме того, существует наследственная предрасположенность к гастриту.
«Поводом для обращения к врачу должны стать регулярные, повторяющиеся боли, – говорит Наталья Ахметьянова. – В этом случае пациент должен обязательно прийти на консультацию».
Не отягощенный другими заболеваниями гастрит лечится за две недели, при выявлении бактерии пациенту назначается курс антибиотиков, сопутствующую терапию и диету. При соблюдении всех рекомендаций гастрит проходит без каких-либо последствий.