Главную причину весенних гастритов назвала гастроэнтеролог Ахметьянова

«Раньше считалось, что гастриты и язвы – сезонные заболевания, а на самом деле – нет, это не связано. Я в своей работе не вижу связи между гастритами, язвами и сезонами года, – говорит гастроэнтеролог. – На первом месте всегда режим питания и образ жизни пациента, на втором – бактерии, третий момент – какая-то стрессовая ситуация».